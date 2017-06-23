Донбасс: ОБСЕ заявила о сбитом беспилотнике в районе Ясиноватой

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Донецк, 23 июня. Беспилотный летательный аппарат мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине был сбит вблизи линии соприкосновения в Донбассе в районе Ясиноватой. Об этом заявил заместитель главы миссии Александр Хуг.

Он пояснил, что наблюдатели ОБСЕ осуществляли патрулирование в районе Ясиноватой, где ранее было зафиксировано тяжелое вооружение, использование которого запрещено минскими соглашениями. Недавно в этом районе был сбит беспилотник миссии ОБСЕ. Хуг не уточнил, когда именно произошел данный инцидент.

Стоит отметить, что ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко помог наблюдателям ОБСЕ найти беспилотный летательный аппарат, который сотрудники миссии потеряли в Славяносербском районе ЛНР.