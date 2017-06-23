Ракка: ИГ лишается последней линии снабжения в «столице Халифата»

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Ракка, 23 июня. Отряды «Сирийских демократических сил» завершают окружение захваченного «Исламским государством»* города.

Пресс-служба анклава «Сирийские демократические силы» сообщила, что отряды курдского ополчения из состава СДС взяли под контроль последний населенный пункт на южном берегу реки Евфрат и продолжают осаду укрепленных позиций боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России).

Отмечается, что город Ракка фактически полностью окружен курдами, открытым остается лишь небольшой участок на юге населенного пункта. Командование СДС подчеркивает, что данный отрезок фронта будет перекрыт в ближайшее время. Курды не намерены предоставлять террористам пути для эвакуации из Ракки.

* Организация запрещена на территории РФ.