Спросите у народа: Володин предложил не спешить с отменой новогодних каникул

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Вопрос о возможной отмене новогодних каникул поднимается уже далеко не первый год. Всплывает эта тема в ходе работы практически каждого парламентского созыва, вот и нынешний не стал исключением. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

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Что касается предложений об отмене выходных в январе и введении выходного дня 7 ноября, то, по мнению спикера Госдумы Вячеслава Володина, такие вопросы нужно обсуждать с российскими гражданами. Об этом Володин заявил в ответ на требование депутата от КПРФ Николая Коломейцева запретить новогодние каникулы.

Спикер Госдумы призвал не торопиться с рассмотрением данной инициативы. Он отметил, что россияне не поймут, если «брать и вот так делать перенос эмоционально в преддверии праздников».

Спикер Госдумы призвал депутатов не пугать людей, иначе граждане действительно подумают, что «все здесь хотят этим заняться».

Плата за труд

Политолог Игорь Рябов в беседе с корреспондентом ФАН пояснил: новогодние каникулы у связаны с традицией широко отмечать не только Новый год, но и Рождество. Предложение коммунистов поработать в Рождество выглядят не слишком уместно.

«Наше общество консервативно в отношении благ, которые у него есть. Значительная часть страны живет в трудных климатических условиях. И длинные выходные дни — вполне приемлемая социальная плата за труд. Апеллирующая к интересам трудового класса КПРФ должна это как никто понимать. Поэтому мне кажется, что в отсутствие либеральных партий в Государственной думе через коммунистов подобные инициативы могут вбрасывать системные либералы. Но как ни относись к сути предложения, я согласен с Володиным — народ надо о таких вещах спрашивать, прислушиваться к общественному мнению. Если коммунисты стали настолько далеки от народа, надо им об этом напомнить», — подытожил Игорь Рябов.

Политолог и политтехнолог Наталия Елисеева в комментарии ФАН отметила, что любая резонансная инициатива требует обсуждения. А предложения по отмене в России новогодних каникул, по ее мнению, вызовут лишь шквал неодобрения российских граждан.

«Вячеслав Викторович еще в свою бытность главой президентской администрации был многим известен как мужчина прагматичный и жесткий. Он правильно сделал, что затормозил эту абсолютно абсурдную инициативу и напомнил, что подобное нужно сначала обсуждать с гражданами. Кроме того, стоит задать вопрос депутатам от КПРФ: ради чего это было сделано? Поднять свою цитируемость? Очередной бездумный поступок от КПРФ», — добавила Наталия Елисеева.

Напомним, согласно документу, разработанному членами партии Геннадия Зюганова, предлагается отменить новогодние праздники, но при этом выходными днями сделать 31 декабря, 18 марта (день воссоединения России и Крыма) и 7 ноября (день Октябрьской революции).

По мнению коммунистов, граждане России в начале нового года «остаются без зарплат и требуют вернуть рабочие дни в полной мере». Внесение в число неработающих дней 31 декабря даст россиянам «спокойно подготовиться к встрече Нового года без затрат рабочего времени, что имеет место в настоящее время», считают авторы документа.