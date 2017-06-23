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Политика
Депутат семи созывов Госдумы Решульский досрочно сдал мандат 
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Депутат семи созывов Госдумы Решульский досрочно сдал мандат 

15:23  23 Июня 2017
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Депутат семи созывов Госдумы Решульский досрочно сдал мандат 

Москва, 23 июня. Сергей Решульский досрочно сдал свой депутатский мандат. Постановление о прекращении парламентских полномочий принято Госдумой РФ.

Об этом просил сам депутат, ссылаясь на состояние здоровья. Коммунист Решульский был в составе Государственной думы РФ всех семи созывов. Сегодня, выступая перед коллегами, он поблагодарил их за поддержку и многолетнее сотрудничество.

Депутат семи созывов Госдумы Решульский досрочно сдал мандат 

Он заметил, что, несмотря на имеющиеся разногласия и шероховатости, депутаты всех фракций проявляют заинтересованность в достижении общей цели.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул бесценный опыт Решульского и предложил поискать формы совместной работы в будущем.   

#володин #решульский
Кира Мирова
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