Кубанский чиновник на лодке без номеров избил палкой бдительного пограничника

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Краснодар, 23 июня. Кубанский чиновник, находящийся в лодке без номеров, избил палкой пограничника, который потребовал показать документы на плавсредство, сообщили в региональном пограничном управлении ФСБ.

Инцидент произошел возле курортного поселка Джубга в Краснадарском крае. Пограничник обнаружил на берегу лодку без регистрационных номеров и обратился к ее владельцу с просьбой предъявить соответствующие документы. Позднее выяснилось, что мужчина оказался сотрудником регионального министерства природных ресурсов.

На законное требование пограничника он ответил неадекватно, нанеся несколько ударов по голове и туловищу сотрудника палкой. В краевом пограничном управлении ФСБ добавили, что следовали СК возбудили уголовное дело против кубанского чиновника по статье о применении насилия в отношении представителя власти.