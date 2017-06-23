Психология может появиться в школьной программе до 2020 года

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Москва, 23 июня. Психологию могут включить в школьную программу к 2020 году. Об этом заявил гендиректор Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Минздрава РФ Зураб Кекелидзе.

«Я думаю, что (стандарт будет внедрен) через два года», —сказал он на пресс-конференции.

Кекелидзе добавил, что институт имени Сербского в настоящее время разрабатывает школьные учебники для психологии. К концу года специалисты планируют дописать учебники с девятого по одиннадцатый классы, остальные уже написаны. По мнению гендиректора института, преподавание психологии в школе поможет сократить употребление наркотиков среди молодежи и предотвратить случаи суицида среди подростков, передает РИА Новости.