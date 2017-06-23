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Политика
Азаров оценил шансы Порошенко на импичмент
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Азаров оценил шансы Порошенко на импичмент

15:11  23 Июня 2017
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Азаров оценил шансы Порошенко на импичмент

Москва, 23 июня. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров усомнился в возможности отставки президента страны Петра Порошенко, комментируя недавнюю инициативу оппозиции.

По его словам, ключевая проблема заключается в том, что украинское законодательство сегодня попросту не предусматривает возможности досрочного снятия полномочий с президента. Чтобы принять закон об импичменте, парламент должен набрать минимум 230 голосов. При этом Порошенко почти наверняка откажется утверждать документ, и тогда придется отправлять его на повторное голосование, где проходной порог будет уже 300 голосов.

«Болтать об этом можно, но фактически добиться его нельзя. У нас импичмент происходит через Майдан», — пояснил Азаров RT.

#порошенко #азаров
Геннадий Плющев
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