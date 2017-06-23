Индия запустила ракету-носитель с 31 спутником

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Нью-Дели, 23 июня. Индия успешно запустила ракету-носитель PSLV-C38 с 31 спутником из 15 стран. Соответствующую информацию приводит ISRO (Индийская организация космических исследований).

Как стало известно, запуск ракеты был произведен на космодроме, расположенном на острове Шрихарикота в Бенгальском заливе.

Так, предназначенный для наблюдения за поверхностью Земли индийский спутник Cartosat-2 с весом 712 кг стал основным грузом. 29 спутников принадлежат 14 иностранным государствам: США, Великобритании, Словакии, Литвы, Латвии, Японии, Италии, Германии, Франции, Финляндии, Чехии, Чили, Бельгии, Австрии.

Напомним, 8 июня с космодрома «Байконур» запустили ракету-носитель «Протон-М», на которой установлен американский телекоммуникационный космический аппарат Echostar.