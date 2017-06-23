Режиссер фильма «Бежать от войны»: Когда в Сирии всё закончится, Мухаммед вернется домой. ФАН-ТВ

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В Москве состоялась премьера документального полнометражного фильма «Бежать от войны». Дебютная режиссерская работа журналиста, основателя компании Buta Films и первого Фестиваля российского кино в Ливане Марии Ивановой рассказывает о том, как живут вынужденные переселенцы в Германии, Ливане, России и оставшиеся на родине сирийцы. На премьере побывали корреспонденты ФАН-ТВ.

Режиссер фильма «Бежать от войны» Мария Иванова рассказала о том, как проходили съемки:

– Мы отправились сначала в Германию, потом снимали в Москве и дальше поехали в Сирию на три дня. В Ливане основную часть мы снимали в лагерях для беженцев. Я позвонила моему постоянному автору Олегу Колину и взяла режиссера на монтаж – Николая Викторова. Мы просто хотим, чтобы люди увидели, что происходит сейчас с беженцами, узнали их судьбы и как-то хотя бы посочувствовали, может быть, кто-нибудь даже изменил бы свое отношение. Мы должны задуматься, что среди них тоже есть такие же, как и мы, каждый может попасть в такую ситуацию, правда. В Сирии ведь никто не думал, что это произойдет.

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Закрытый показ картины, приуроченной ко Всемирному дню беженцев, собрал государственных и общественных деятелей, кинематографистов, музыкантов – всех, кто неравнодушен к тому, что происходит сегодня с беженцами.

На премьере фильма присутствовал Али Муртада Ал-Баяти, второй секретарь посольства республики Ирак в Москве.

– На севере Ирака два года назад ИГИЛ* был на 40 % территории Ирака, а сейчас, слава Богу, меньше 1 %, – сказал он. – Конечно, большие города пострадали от этого. И беженцев, по-моему, в Ираке, по статистике, больше 1,5 миллионов, но большинство внутри Ирака. Правительство старалось, конечно, определить для них временные места, пока военные действия не закончатся. Но один Ирак не может, конечно, справиться с этим, нужна помощь. Мы как посольство работали с Россией. Россия помогла военным: оружие, тренинг… Мы как Ирак, как правительство Ирака готовимся к этапу после ИГИЛа. Это перестройка, люди поедут обратно в их города, и всё в этом духе.

С репортером ФАН-ТВ пообщался актер и режиссер Гоша Куценко:

– Наша страна играет внушительную роль на Ближнем Востоке сейчас в ходе всех событий, и, видимо, эта политика нашего правительства, как ни крути, тоже дальновидна. И мы думаем о том, как обезопасить себя, как сделать так, чтобы люди, которые приезжают к нам, им можно было доверять. Всё непросто, мир меняется. Мне 50 лет исполнилось, и, я вам скажу, еще 30 лет назад – возможно, конечно, это веяние детства, но мне кажется, мир был вообще другим по отношению к нам. Маша идет правильными шагами, нужно поддерживать ее. Я пришел посмотреть картину, поддержать.

Герои картины «Бежать от войны» – разные люди. Юные и старики, многодетные и одинокие, простые рабочие и представители интеллигенции. Одни смогли начать все с чистого листа, другие в лагере для беженцев делят крошечное помещение с десятком соотечественников. Все эти судьбы объединяет одно: горе и тоска по родине.

Мария Иванова поделилась с репортером ФАН-ТВ тем, как задумывались и снимались некоторые сцены картины:

– В Ливанских горах меня поразила семья: мужчина, двое жен и 17 детей. Он сам палатку сделал, разбил ее на комнаты, вот это меня поразило. При этом он улыбается, такой жизнерадостный. Этот эпизод, естественно, вошел в фильм. 17 детей, две жены, они вместе пошли из Сирии пешком в Ливан… Это, конечно… Зимой. Там холодно зимой.

Часто за большой политикой, борьбой с глобальной мировой угрозой мы не замечаем трагедию маленького человека. Например, ту, что случилась с 14-летним Мухаммедом, которого отец отправил одного в Берлин в надежде, что там ребенок выживет, и вскоре вся семья сможет переехать к нему в Германию. Реальная история сирийского подростка легла в основу сюжета фильма.

– Возможно, когда они воссоединятся, дай Бог, может быть, в Германии, может быть, в Сирии… Может быть, в Сирии всё закончится, Мухаммед вернется домой. Я к ним приеду.

– А чем занимается этот мальчик в Германии, как он там живет?

– Он учится в школе. Ему было 14 лет, когда мы его снимали, сейчас ему 15. Живет в лагере для беженцев и очень скучает по семье. Он чувствует себя там чужим, абсолютно чужим, даже в лагере, где живут арабы. Он чувствует себя чужим, потому что там живут семьи с детьми и, по сути, он никому там не нужен, – сообщила Мария Иванова.

По данным на конец 2016 года, число беженцев во всем мире превысило 65 миллионов человек: это на 300 тысяч больше, чем годом ранее. Сегодня большую часть вынужденных переселенцев составляют именно граждане Сирии. В марте 2011 года свои дома покинули около половины населения страны, которое составляет 22 миллиона человек.

На мероприятии присутствовал Владимир Цурко, глава Представительства Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Российской Федерации:

– Большая часть беженцев в современном мире находится в странах с низким или со средним уровнем дохода. До стран, которые располагают большими возможностями по приему и интеграции, доходит только небольшая часть. Везде, мне кажется, можно сделать много больше, чем сейчас, чтобы создать условия, при которых беженцы перестанут рассматриваться как проблема, как угроза, а будут рассматриваться на длительную перспективу при соответствующих вложениях и усилиях как вклад в развитие страны. Достаточно назвать, например, того же Альберта Эйнштейна, который тоже был беженцем. И в русской истории были беженцы, которые дали много. Есть пример того, как Россия может принимать людей, которые нуждаются в убежище. Это больше 220 тысяч людей, которые оказались в России с Украины, которые получили временное убежище, и, в принципе, можно сказать, что их прием в те дни, когда это было необходимо, и потом программы, которые нацелены на их прием и интеграцию, на очень хорошем уровне.

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