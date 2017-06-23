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Общество
Милонов призвал организаторов Geek Picnic провести лекции богословов и теологов
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Милонов призвал организаторов Geek Picnic провести лекции богословов и теологов

15:31  23 Июня 2017
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Милонов призвал организаторов Geek Picnic провести лекции богословов и теологов

Москва, 23 июня. Депутат Госдумы Виталий Милонов потребовал запретить выступление ученого-атеиста Ричарда Докинза на фестивале Geek Picnic. Соответствующее письмо он отправил организаторам фестиваля. 

Милонов заявил, что теории Докинза, «облаченные в научно-популярную оболочку, не являются продуктом подлинных научных изысканий и проведенных исследований». Милонов обвинил Докинза в нападках на верования «миллионов людей по всему миру», передает «Комсомольская правда в Петербурге».

Также депутат сравнил воззрения ученого с идеями «ранних большевиков-богоборцев». 

Кроме того, Милонов выступил с предложением позвать на фестиваль богослова или теолога, который показал бы «ошибочность взглядов английского ученого».

#милонов #докинз
Владимир Багров
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