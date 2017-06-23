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Новости Сирии
Пальмира: боевики ИГИЛ убили двух солдат «Хезболлы» в восточном Хомсе
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Пальмира: боевики ИГИЛ убили двух солдат «Хезболлы» в восточном Хомсе

15:24  23 Июня 2017
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Пальмира: боевики ИГИЛ убили двух солдат «Хезболлы» в восточном Хомсе

Пальмира, 23 июня. Боевики «Исламского государства»* взяли в плен двух солдат «Хезболлы» во время столкновения в районе Арак.

Информационное агентство, подконтрольное террористам, сообщило, что во время столкновений на шоссе М7, которое ведет в направлении Дейр эз-Зора, исламисты взяли в плен двух бойцов ливанского движения «Хезболла». Отмечается, что одного из пленных террористы казнили на месте.

Пальмира: боевики ИГИЛ убили двух солдат «Хезболлы» в восточном Хомсе

Еще один ливанец остается в плену у боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России). Сирийские источники полагают, что он может быть казнен или использован для обмена военнопленными.

* Организация запрещена на территории РФ.

#сирия #игил #пальмира #хезболла
Алексей Громов
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