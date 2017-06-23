Новости ДНР и ЛНР: когда кончится «хлебное» перемирие в Донбассе, ОБСЕ «прогнулась»

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Донбасс, 23 июня. Верификация пленных между республиками и Киевом завершена. ОБСЕ озвучила данные Украины в Минске. В ДНР узнали, сколько продлится «хлебное» перемирие. Последние новости Новороссии — в материале Федерального агентства новостей.

Реинтеграция Донбасса

Украинская сторона приоткрыла завесу тайны над темой переговоров в Вашингтоне Петра Порошенко и Дональда Трампа. По словам заместителя руководителя администрации президента Константина Елисеева, стороны много и познавательно говорили о «деоккупации» и реинтеграции Донбасса.

«Вместе думали, как нам соединить и скоординировать усилия, чтобы принести мир и стабильность в Донбасс», — сказал Елисеев.

Какие-то слова касались выполнения минских договоренностей — разумеется, Киев не признается в том, что их не выполняет и выполнять не будет. Вопрос только в одном: знают ли в Вашингтоне, что обсуждали с Порошенко проблемы народных республик?

Обмен пленными вот-вот начнется

А пока на Украине думают, как еще напакостить Донбассу — чтобы не только в военном отношении. Слова секретаря СНБО Александра Турчинова пришлись тут весьма кстати: он пообещал задерживать сторонников ДНР и ЛНР, если те попытаются получить украинский биометрический паспорт и отправиться в безвизовые поездки в страны ЕС. Можно подумать, в Донбассе прямо мечтали о такой возможности...

Но если на Украине хотят вершить зло, то в республиках настроения совсем другие. За ДНР и ЛНР говорят дела. Так, уполномоченный по правам человека в Донецкой республике Дарья Морозова поделилась радостной новостью: процесс верификации военнопленных в Донбассе полностью завершен. Процесс шел медленно и трудно, но в ходе последней встречи контактной группы в Минске были выявлены лица, которые не подтвердили отказ от обмена. Ранее их заставили подписать такой отказ украинские силовики.

ОБСЕ «прогнулась» под Киев

Специальный представитель главы ОБСЕ Мартин Сайдик взял и озвучил данные Киева на заседании контактной группы в Минске. Например, просто пересказал информацию украинской стороны об обстрелах в районе Станицы Луганской, «забыв» про данные наблюдателей СММ ОБСЕ. В этом его прямо обвинил официальный представитель народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Например, Сайдик заявил, что в период с 7 по 18 июня в районе Станицы Луганская миссия ОБСЕ зафиксировала 17 нарушений режима прекращения огня. Хотя ежедневные отчеты мониторинговой миссии отразили всего три нарушения за это время. Откуда такое расхождение данных? В голову лезет только одна версия — Сайдик преследует интересы конкретной стороны.

Кроме того, наблюдатели ОБСЕ на этой неделе выявили отсутствие 36 единиц техники и вооружений ВСУ. Хотя Киев продолжает наращивать вооружение, которое запрещено минскими договоренностями, вдоль всей линии соприкосновения. В районе села Троицкое, в частности, трудно не заметить два 82-мм миномета и БМП. А у населенного пункта Крымское разведка ЛНР зафиксировала прибытие колонны бронетехники — пять грузовых автомобилей с боеприпасами.

Потери ВСУ

ВСУ продолжают взрывать информационное пространство новостями о своих небоевых потерях. За эту неделю украинская армия потеряла пять военнослужащих. Причины те же — пьянство, низкая дисциплина и нарушение мер безопасности.

«За прошедшую неделю стало известно о пяти погибших и шести солдатах, получивших ранения различной степени тяжести. Небоевые потери среди солдат ВС Украины увеличиваются», — сказал Марочко.

В Луганске узнали, что в 14-й бригаде военнослужащий неумело обращался с оружием, находясь в подвывшем состоянии. Разумеется, началось выяснение отношений с другими солдатами бригады. Трое получили ранения. Этот факт руководство ВСУ тщательно пытается скрыть. Как и то, что участились случаи дезертирства из рядов армии. Только в 24-й бригаде пятеро военнослужащих покинули свои позиции.

«Хлебное» перемирие

Как известно, контактная группа договорилась о перемирии в Донбассе, начиная с полуночи 24 июня. Сайдик уверен: режим тишины будет установлен вдоль всей линии соприкосновения на время сборки урожая до 31 августа. Хотя украинская сторона тут же дала задний ход: официальный представитель Минобороны Андрей Лысенко начал говорить про то, что окончательного решения и согласования пока никто не принял.

Политик из ДНР Андрей Пургин не сомневается: Киев не заинтересован в длительном перемирии. Он может воспользоваться им для решения гуманитарных вопросов, связанных с сельским хозяйством и поставками воды. На линии соприкосновения, в районе той же Ясиноватой, находится водная подстанция, доставляющая воду и в ДНР, и на территорию под властью Киева. Но перемирие, по мысли эксперта, продлится не больше месяца или вообще будет сорвано сразу.