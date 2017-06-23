Украина заявила, что «хлебное перемирие» в Донбассе пока не согласовано

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Киев, 23 июня. В Минобороны Украины заявили, что окончательного решения о режиме прекращения огня в Донбассе с 24 июня пока нет. Об этом заявил официальный представитель Минобороны Украины Андрей Лысенко.

Лысенко пояснил, что у Киева есть намерения ввести это перемирие, однако к настоящему моменту окончательного решения по данному вопросу не достигнуто.

«Поэтому будем ждать и надеяться, что наконец-то перемирие будет соблюдаться и другой стороной», — заявил он.

Ранее стало известно, что Контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе договорилась о перемирии на время уборки урожая с 24 июня.