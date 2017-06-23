Ракка: спецназ ИГИЛ атаковал «умеренную» оппозицию на юге провинции

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Ракка, 23 июня. Боевики «Исламского государства»* совершили несколько нападений на позиции «Свободной сирийской армии» около города Кашрт Шейх Джомаа.

По данным подконтрольного террористам информационного агентство отряды «Ингимаси» совершили серию нападений на «умеренных» боевиков «Свободной сирийской армии». Источник сообщает, что боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) убили нескольких «умеренных» и захватили их оружие.

Отмечается, что сразу после нападения игиловцы оставили захваченные позиции. «Свободная сирийская армия» нанесла несколько ответных ракетных ударов по позициям «Халифата», потери джихадистов пока уточняются.

* Организация запрещена на территории РФ.