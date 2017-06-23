Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Новости Сирии
Ракка: спецназ ИГИЛ атаковал «умеренную» оппозицию на юге провинции
Triangle Created with Sketch.

Ракка: спецназ ИГИЛ атаковал «умеренную» оппозицию на юге провинции

15:03  23 Июня 2017
1008

Ракка: спецназ ИГИЛ атаковал «умеренную» оппозицию на юге провинции

Ракка, 23 июня. Боевики «Исламского государства»* совершили несколько нападений на позиции «Свободной сирийской армии» около города Кашрт Шейх Джомаа.

По данным подконтрольного террористам информационного агентство отряды «Ингимаси» совершили серию нападений на «умеренных» боевиков «Свободной сирийской армии». Источник сообщает, что боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) убили нескольких «умеренных» и захватили их оружие.

Ракка: спецназ ИГИЛ атаковал «умеренную» оппозицию на юге провинции

Отмечается, что сразу после нападения игиловцы оставили захваченные позиции. «Свободная сирийская армия» нанесла несколько ответных ракетных ударов по позициям «Халифата», потери джихадистов пока уточняются.

* Организация запрещена на территории РФ.

#сирия #игил #ракка #сса
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть