Названа причина пожара в лондонской высотке Grenfell Tower

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Лондон, 23 июня. Пожар в лондонском жилом доме, в котором погибли десятки человек, возник из-за неисправного холодильника. К такому выводу пришли эксперты, чьи выводы озвучил Скотленд-Ярд. Об этом сообщают британские СМИ.

По их данным, источником возгорания стал холодильник фирмы Hotpoint. Модель FF175BP — именно о ней идет речь в отчетах полиции — сейчас проверяют на предприятии.

Напомним, пожар в 24-этажном жилом доме произошел 14 июня. В списке погибших и пропавших без вести 79 человек.

Это ЧП вызвало немало скандальных публикаций в СМИ. Они открыто обвиняли власти в халатности. Издания сообщали, что при строительстве дома использовали легковоспламеняющиеся материалы. Именно это, по их мнению, привело к столь трагическим последствиям.