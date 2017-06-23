Влюбленная пара расчленила гостей на дне рождения и выбросила их в Москву-реку

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Москва, 23 июня. В столице раскрыли жестокое убийство двух женщин, чьи останки обнаружили в Москве-реке у Большого Краснохолмского моста. В совершении преступления подозревается влюбленная пара.

По версии следствия, 18 июня потерпевшие 30 и 38 лет приехали поздравлять 38-летнюю женщину. Во время празднования дня рождения женщины поссорились, и сожитель именинницы нанес гостьям смертельные травмы. После этого сообщники спрятали трупы под диван и уснули, а утром расчленили тела и часть останков выбросили в реку, еще часть сожгли.

Как передает «Свободная пресса» со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК РФ по столице, во время допроса мужчина сознался в содеянном, а его сожительница признала вину лишь частично.