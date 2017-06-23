Ле Дриан назвал ИГ врагом Франции и призвал изгнать террористов из Ракки

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Париж, 23 июня. «Исламское государство»* является врагом Франции, а президент Сирии Башар Асад — врагом сирийского народа. Так считает глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

«Как говорит президент республики (Эммануэль Макрон), ИГ* (запрещено в РФ) — это наш враг, Асад — это враг своего народа», — заявил журналистам Ле Дриан.

Он призвал победить террористов, очаги которых по-прежнему находятся в Сирии, в том числе — в Ракке, а также предотвратить любые возможности использования химоружия. Еще одним приоритетом является доставка гумпомощи мирным жителям Сирии, отметил Ле Дриан.

* Организация запрещена на территории РФ.