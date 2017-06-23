Три свалки закроют до конца года в Подмосковье

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Москва, 23 июня. Подмосковье нуждается в заводах по переработке отходов, поскольку до конца года будут закрыты три мусорных полигона в Чеховском, Пушкинском районах и Луховицах, сказал глава регионального министерства экологии Александр Коган.

В Московской области к концу 2017 года останутся 14 полигонов для мусора в связи с закрытием площадок в Чеховском, Пушкинском районах и в Луховицах. «С учётом того, что полигон Кучино уже закрыт и что ещё три полигона будут закрыты в Подмосковье до конца года, у нас остается 14 полигонов, которые имеют возможность принимать отходы», — прокомментировал проблему с мусором министр экологии и природопользования Мособласти Александр Коган.

Он добавил, что решить вопрос с подмосковными свалками можно строительством заводов, пишет «Интерфакс». Напомним, что в начале текущего года был закрыт полигон для мусора в Наро-Фоминском районе, в Балашихе закрыли полигон сегодня.