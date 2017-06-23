Путин с борта корабля запустил стыковку частей «Турецкого потока»

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Краснодар, 23 июня. Президент России Владимир Путин с борта трубоукладочного корабля Pioneering Spirit дал старт стыковке мелководной и глубоководной частей газопровода «Турецкий поток».

«Давайте вперед!» — скомандовал глава государства.

Путин лично наблюдал исторический процесс стыковки мелководной и глубоководной частей газопровода «Турецкий поток».

На корабле также находился глава ОАО «Газпром» Алексей Миллер. Он рассказал президенту, что строительство и использование газопровода будет осуществляться в строгом соответствии с самыми современными международными экологическими нормами и правилами. По его словам, трубы «Турецкого потока» обеспечат «надежные поставки нашим потребителям».

На борту Pioneering Spirit Путина встретили Миллер, капитан судна Фред Регтоп, а также президент компании «Олсиз» Эдвард Хеерема.