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Путин с борта корабля запустил стыковку частей «Турецкого потока»
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Путин с борта корабля запустил стыковку частей «Турецкого потока»

15:03  23 Июня 2017
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Путин с борта корабля запустил стыковку частей «Турецкого потока»

Краснодар, 23 июня. Президент России Владимир Путин с борта трубоукладочного корабля Pioneering Spirit дал старт стыковке мелководной и глубоководной частей газопровода «Турецкий поток».

«Давайте вперед!» — скомандовал глава государства.

Путин лично наблюдал исторический процесс стыковки мелководной и глубоководной частей газопровода «Турецкий поток».

На корабле также находился глава ОАО «Газпром» Алексей Миллер. Он рассказал президенту, что строительство и использование газопровода будет осуществляться в строгом соответствии с самыми современными международными экологическими нормами и правилами. По его словам, трубы «Турецкого потока» обеспечат «надежные поставки нашим потребителям».

Путин с борта корабля запустил стыковку частей «Турецкого потока»

На борту Pioneering Spirit Путина встретили Миллер, капитан судна Фред Регтоп, а также президент компании «Олсиз» Эдвард Хеерема.

#путин #миллер
Алексей Громов
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