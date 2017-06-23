Путин сообщил Эрдогану о начале прокладки глубоководного участка «Турецкого потока»

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Москва, 23 июня. Россия начала работы по прокладке глубоководного участка газопровода «Турецкий поток» в Черном море. Об этом в пятницу заявил президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«У нас с Турцией развиваются проекты так, как они не развиваются со многими другими партнерами. Там, где с другими у нас уходят годы на различные административные согласования, с Турцией мы это делаем в течение нескольких месяцев», — отметил он.

Российский лидер обратил внимание, что соглашение о строительстве «Турецкого потока» было подписано сравнительно недавно — осенью 2016 года.