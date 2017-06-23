ЛНР: украинские силовики наращивают количество обстрелов в Донбассе

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Луганск, 23 июня. За минувшую неделю украинские силовики выпустили по территории Луганской народной республики 1200 боеприпасов. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

По его словам, за минувшую неделю украинские силовики 60 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе. Под ударами подразделений ВСУ оказались 18 населенных пунктов ЛНР. В ходе обстрелов ВСУ использовали крупнокалиберную артиллерию, запрещенную минскими соглашениями.

Марочко также добавил, что за минувшие сутки ВСУ восемь раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ЛНР 235 снарядов и мин.