Милонов направил свой законопроект о запрете соцсетей для детей главе ФСБ

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Москва, 23 июня. Депутат Госдумы Виталий Милонов отправил свой законопроект о регистрации в соцсетях по паспорту и запрету на регистрацию для детей младше 14 лет на отзыв главе ФСБ Александру Бортникову.

Ранее Милонов презентовал свой законопроект профильному комитету ГД по информационной политике. Однако там ему посоветовали доработать документ, а также обратили внимание на то, что законопроект не соответствует требованиям конституции РФ и регламента Госдумы, а кроме того, законопроект, который предусматривает расходы из федерального бюджета, должен сначала получить заключение правительства.

Милонов принял решение отправить документ на отзыв главе ФСБ Александру Бортникову, и в случае, если он даст положительное заключение, вновь подать законопроект на рассмотрение ГД. Выбор депутата пал на главу ФСБ неслучайно: Милонов уверен, что сама природа документа требует «заручиться поддержкой компетентной и профессиональной организации, ежедневно сталкивающийся с негативными и опасными проявлениями в интернете», передает РИА Новости.

Милонов признал, что документ требует дополнений и уточнения формулировок.