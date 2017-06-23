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Экономика
Путин распорядился направить в регионы часть средств от акцизов на бензин
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Путин распорядился направить в регионы часть средств от акцизов на бензин

14:38  23 Июня 2017
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Путин распорядился направить в регионы часть средств от акцизов на бензин

Москва, 23 июня. Увеличить объем бюджетной помощи региональным дорожным фондам, перераспределив доходы от акцизов на бензин. Такое поручение дал правительству президент России Владимир Путин.

Оно содержится в списке, опубликованном на официальном сайте Кремля. Он был составлен по итогам прямой линии с Путиным, которая состоялась 15 июня.

Путин распорядился направить в регионы часть средств от акцизов на бензин

Ранее поднимался вопрос о перераспределении топливных акцизов в пользу регионов. Глава государства давал такое поручение премьер-министру Дмитрию Медведеву. 

#путин #медведев
Кира Мирова
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