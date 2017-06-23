Путин распорядился направить в регионы часть средств от акцизов на бензин

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Москва, 23 июня. Увеличить объем бюджетной помощи региональным дорожным фондам, перераспределив доходы от акцизов на бензин. Такое поручение дал правительству президент России Владимир Путин.

Оно содержится в списке, опубликованном на официальном сайте Кремля. Он был составлен по итогам прямой линии с Путиным, которая состоялась 15 июня.

Ранее поднимался вопрос о перераспределении топливных акцизов в пользу регионов. Глава государства давал такое поручение премьер-министру Дмитрию Медведеву.