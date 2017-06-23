Выжившие при ЧП на Ладоге дети признались, что взяли лодку без спроса

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Петрозаводск, 23 июня. Подростки, выжившие при ЧП на Ладожском озере в Карелии, сознались в том, что взяли лодку без спроса. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.

Ранее в СМИ сообщалось, что лодку дала тетя одного из детей.

Напомним, лодка, в которой находились пятеро подростков, перевернулась на Ладожском озере 19 июня. Двум юношам удалось добраться до берега, одно из них накануне выписали из больницы. Сегодня, вероятнее всего, выпишут второго. Поиски еще трех подростков продолжаются.