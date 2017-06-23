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Общество
Путин поручил Медведеву скорректировать границы водоохранной зоны Байкала
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Путин поручил Медведеву скорректировать границы водоохранной зоны Байкала

14:37  23 Июня 2017
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Путин поручил Медведеву скорректировать границы водоохранной зоны Байкала

Москва, 23 июня. Российский президент Владимир Путин поручил правительству вместе с кабминами Иркутской области и Бурятии скорректировать границы водоохранной зоны озера Байкал, установив срок до марта 2018 года, говорится в перечне поручений на сайте Кремля.

Глава государства Владимир Путин назначил ответственными по вопросу корректировки границ водоохранной зоны озера Байкал премьера Дмитрия Медведева, губернатора Иркутской области Сергея Левченко и исполняющего обязанности главы Республики Бурятии Алексея Цыденова. Данные меры необходимы для развития туризма и «обеспечения жизнедеятельности населения» в данном регионе.

Сроки исполнения поручения — до 1 марта 2018 года. Напомним, что вопрос о пересмотре границ возник в ходе прямой линии с президентом, когда жители острова Ольхон обратились к Путину с просьбой внести изменения в экологическое законодательство. 

Ирина Селезнева
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