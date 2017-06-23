Пальмира: «Хезболла» находится в 135 километрах от Дейр эз-Зора

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Хомс, 23 июня. Группировка союзных войск продолжает наступление к юго-востоку от Пальмиры.

В командовании Сирийской арабской армии сообщают, что отряды ливанского движения «Хезболла» и подразделения 5-го армейского корпуса продолжают теснить боевиков террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России), продвигаясь по направлению к осажденному Дейр эз-Зору.

В ходе военной операции войскам уже удалось добиться ряда достижений, среди которых расширение буферной зоны около насосной станции Т-3 и освобождение территории газовых месторождений Аль-Хейл. Правительственные войска ожидают серьезные столкновения с боевиками на подступах к населенному пункту Эс-Сухнэ на востоке провинции Хомс.

* Организация запрещена на территории РФ.