ИГИЛ призвало всех сторонников убивать людей на Западе

В Избранное

Скопировать

Ракка, 23 июня. Группировка «Исламское государство» обратилась с призывом к своим сторонникам по всему миру атаковать людей на Западе.

Боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) опубликовали в социальных сетях призыв ко всем сторонникам беспощадно убивать людей на Западе (совершать нападения на улицах с применением холодного оружия).

Специалисты по Ближнему Востоку считают, что данный призыв был сделан после серии крупных поражений игиловцев в Ираке и Сирии. Боевики пытаются любым способом изменить ситуацию в свою пользу.

Отмечается, что боевики «Исламского государства»* взяли на себя ответственность за совершение крупных терактов в Санкт-Петербурге, Лондоне, Манчестере, Кабуле.

* Организация запрещена на территории РФ.