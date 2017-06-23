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Весь мир
ИГИЛ призвало всех сторонников убивать людей на Западе
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ИГИЛ призвало всех сторонников убивать людей на Западе

14:21  23 Июня 2017  /обновлено: 14:30  23 Июня 2017
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ИГИЛ призвало всех сторонников убивать людей на Западе

Ракка, 23 июня. Группировка «Исламское государство» обратилась с призывом к своим сторонникам по всему миру атаковать людей на Западе.

Боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) опубликовали в социальных сетях призыв ко всем сторонникам беспощадно убивать людей на Западе (совершать нападения на улицах с применением холодного оружия).

Специалисты по Ближнему Востоку считают, что данный призыв был сделан после серии крупных поражений игиловцев в Ираке и Сирии. Боевики пытаются любым способом изменить ситуацию в свою пользу.

Отмечается, что боевики «Исламского государства»* взяли на себя ответственность за совершение крупных терактов в Санкт-Петербурге, Лондоне, Манчестере, Кабуле.

* Организация запрещена на территории РФ.

#сирия #игил #ирак #абу бакр аль-багдади #запад
Алексей Громов
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