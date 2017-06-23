Американцы подсчитали количество инопланетян в Млечном Пути

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Лондон, 23 июня. Американские ученые решили выяснить, какова доля представителей внеземного разума в нашей галактике среди общего числа инопланетян, если они все-таки существуют. По их подсчетам, этот показатель не превышает 0,5%.

Инициаторы очередного исследования на тему высокоразвитых инопланетных цивилизаций допустили возможность их существования, однако далеко не на всех потенциально обитаемых планетах. Кроме того, ученые призывают не ограничивать поиск братьев по разуму в пределах Млечного пути, поскольку, по их мнению, часть пришельцев в нем от общего числа ничтожно мала (около 0,5%), передает «Политэксперт».

Добавим, ранее в СМИ сообщалось о жителе штата Пенсильвания, который снял во время заката два загадочных объекта в небе. Уфологи не исключают, что он запечатлел инопланетные корабли.