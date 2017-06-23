Кадыров бьется за Telegram вместо затаившегося Дурова

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Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил свое посредничество в урегулировании конфликта между руководителем Роскомнадзора Александром Жаровым и создателем и владельцем популярного в России мессенджера Telegram Павлом Дуровым.

Ранее стало известно, что Жаров фактически поставил Дурову ультиматум с требованием немедленно выполнить условия российского законодательства, касающиеся мессенджеров, угрожая в противном случае блокировкой Telegram в России. По мнению директора Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергея Плуготаренко, трудно сказать, чем кончится это противостояние — на стороне Дурова современные технологии, с которыми не так-то просто справиться, а на стороне Роскомнадзора — государственный аппарат, который стоит на страже законодательства Российской Федерации.

В своем письме, опубликованном на сайте Роскомнадзора, Жаров просил команду Telegram всего лишь заполнить специальную анкету, вписав туда сведения о компании, предусмотренные российским законодательством.

«Публично обращаюсь к команде Telegram и лично к Павлу Валерьевичу Дурову — исполните российское законодательство!» — почти умолял Жаров.

Пользователи Telegram, уже обратились с петицией к Дурову с просьбой выполнить требования Роскомндзора, чтобы не допустить блокировки мессенджера.

«Мы обращаемся к команде Telegram и лично к господину Дурову, потому что обращаться с просьбами к государственным ведомствам бесполезно — они выполняют приказы и исполняют законы, какими бы эти законы ни были», — говорится в петиции.

В связи с угрозами заблокировать Telegram замглавы Минкомсвязи Алексей Волин напомнил, что незаменимых в России нет.

«Заблокируют ли Telegram? Не думаю!» — пишет известный блогер и интернет-деятель Илья Варламов. По мнению Варламова, этому помешает «смышленость» аудитории мессенджера, которая быстро научится обходить блокировки, и то, что многие чиновники сами активно пользуются Telegram.

Кроме того, письмо главы Роскомнадзора кажется Варламову излишне эмоциональным, что, по мнению блогера, выдает его неуверенность. «Хотели бы заблокировать — давно бы заблокировали безо всяких писем», — утверждает Варламов. При этом, по мнению блогера, Дуров ни на какие сделки не пойдет, о чем создатель Telegram не раз говорил ранее.

В пресс-службе Роскомнадзора получить какой-либо комментарий в связи с этой историей корреспонденту Федерального агентства новостей не удалось.

На просьбу прокомментировать сложившуюся ситуацию директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко сразу попросил корреспондента ФАН связаться с ним через тот самый Telegram, из-за которого весь сыр-бор.

Ранее Плуготаренко прокомментировал письмо главы Роскомназора Дурову на своей странице в Facebook.

«Ни дня без РКН? — написал блогер. — Google — вчера, Telegram — сегодня...Шума — много, итог — другой, чем предсказывают многочисленные комментаторы. И вот вопрос: он (итог) другой — потому что много шума? Или же шум — сам по себе, а результат — тоже сам по себе?».

В комментарии Федеральному агентству новостей Сергей Плуготаренко отметил, что не хотел бы переводить разговор на эту тему в шутку, поскольку проблема достаточно серьезна, хотя сам инфоповод, по его мнению, излишне раздут.

«Уважаю обе стороны, зная ситуацию «немного изнутри», — отметил глава РАЭК. — Не готов ни занимать чью-либо позицию в этом вопросе, ни делать ставки на победу того или другого. Тем более, что на стороне одного — технологии, гибкие и уникальные, революционные в ряде случаев. На стороне другого — государственный аппарат, немного другие (но тоже эффективные) технологии, постоянная и эффективная связь с провайдерским сообществом, ответственность за реализацию закона Российской Федерации».

По словам Сергея Плуготаренко, несмотря на то, что он не в восторге от методов, которыми власть пытается регулировать Интернет, он не отрицает необходимость соблюдения законодательства РФ.

И последнюю на настоящий момент точку в этом деле поставил глава Чечни Рамзан Кадыров, предложивший площадку в Грозном для очных переговоров Дурова и Жарова по разрешению сложившейся ситуации. Свое предложение Кадыров озвучил все в том же Telegram, активным пользователем которого глава Чечни с некоторых пор является.

«Не хочется, чтобы Telegram блокировали, но и соблюдать российское законодательство необходимо, — написал Кадыров. — Считаю, что стороны должны сесть за стол переговоров, а не игнорировать друг друга».

Отметим, Павел Дуров, который после продажи своего детища «ВКонтакте» и некоторых проблемам с законом живет где-то за пределами России, пока не ответил ни на письмо главы Роскомнадзора, ни на предложение Кадырова посетить Грозный.