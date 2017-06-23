Самолет Сочи — Тюмень экстренно сел в Самаре из-за больной пассажирки

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Самара, 23 июня. Пассажирский самолет авиакомпании «Победа», направляющийся из Сочи в Тюмень, совершил экстренную посадку в Самаре из-за пассажирки, которой стало плохо во время полета.

В пресс-службе самарского аэропорта «Курумоч», у 48-летней женщины случился гипертонический криз. Она была госпитализирована, как только самолет приземлился, а, спустя час, лайнер продолжил свой путь. Как передает Ura.ru, в результате происшествия воздушное судно достигло места назначения на полтора часа позже.