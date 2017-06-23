Военно-исторический фестиваль «На дальних рубежах Ленинграда» пройдет в Ленобласти 25 июня

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Санкт-Петербург, 23 июня. Военно-исторический фестиваль «На дальних рубежах Ленинграда», посвященный 76-летию начала битвы за Ленинград, пройдет в ближайшие выходные в деревне Яльгелево в Ленобласти.

Зрители увидят реконструкцию эпизода боев 1941 года — форсирование водной преграды войсками Вермахта — с участием военной техники, артиллерии и авиации, а также экспозицию полевого быта враждующих сторон.

Площадки фестиваля, такие как тир и экспозиции, также выставка военной техники, откроются в 12.00, а в 15.00 начнется реконструкция, в которой примут участие около 300 человек из разных регионов России.

«Зрелищная военно-историческая реконструкция с интерактивными элементами, представляющая Великий подвиг, совершенный на этой земле, становится значимым событием не только Ропшинского сельского поселения, но и всего региона, привлекая внимание туристов к истории и местным достопримечательностям», – рассказал организатор фестиваля Павел Желтов.

Вход на мероприятие бесплатный.