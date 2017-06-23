Сирия в ожидании удара: террористы ИГ готовятся к последней битве под Акербатом

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В Министерстве обороны РФ сообщили, что «Исламское государство» (террористическая организация, запрещенная в России) по различным маршрутам перебрасывает отряды боевиков в сирийскую провинцию Хама. Цель террористов — укрепить свои позиции в районе населенного пункта Акербат. По данным Минобороны, уже сейчас игиловцы «оборудуют в крупных зданиях пункты управления, а также склады вооружения и боеприпасов».

К чему готовятся террористы «Исламского государства»* под Акербатом — в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Оплот ИГ*

Желание «Исламского государства» во что бы то ни стало удержать Акербат совершенно не случайно, уверен военный эксперт Иван Коновалов.

«Акербат — фактически последний стратегически важный оплот ИГ. Оттуда они могут влиять на ситуацию в Хаме, в Хомсе и под Пальмирой. Террористы так и не смогли установить полный контроль за Дейр эз-Зором. После потери Ракки они потеряют и этот город. Потому удержать Акербат сейчас для ИГ — означает выжить. Потерять его — значит смерть», — заявил директор Центра стратегической конъюнктуры в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Акербат и окружающая его холмистая местность образуют своеобразный выступ, упирающийся в уязвимое подбрюшье сирийских войск. С него террористы могут совершать набеги на трассу Хомс–Пальмира, дестабилизируя линии снабжения и коммуникации правительственных войск. Боясь плотного столкновения с боевиками ИГ, сирийская армия зачастую позволяют им беспрепятственно перебрасывать свои отряды через трассу.

Пока Акербат не освобожден от ИГ, сирийские войска могут потерять контроль над обширными газовыми и нефтяными месторождениями в окрестностях Пальмиры, которые снабжают топливом электростанции в Центральной Сирии. Более того, с позиций под Акербатом ИГ может угрожать также и «дороге жизни», снабжающей продуктами первой необходимости разрушенный войной Алеппо.

«Именно потому руководство террористов перебросило туда свои самые элитные подразделения, наемников, прошедших войну в Ираке и Сирии. ИГ будет драться в Акербате до последнего», — поясняет Коновалов.

Более того, если им удастся организовать контрнаступление, из Акербата террористы могут прорваться на запад и к так называемому «растанскому котлу». Там они легко могут объединить силы с боевиками «Ан-Нусры» (запрещенная в РФ террористическая организация) и выдвинуться к границе с Ливаном. Так они фактически могут разделить Сирию пополам, отрезав Дамаск от российских военных баз в Тартусе, Латакии и Хмеймиме.

Война по-арабски

В начале недели игиловский гарнизон Акербата состоял из 1,5–3 тысяч человек. Сегодня туда было переброшено подкрепление, а значит он стал и того больше. И принципиальную важность Акербата понимают и в Минобороны РФ. ВКС РФ и российский флот не прекращают наносить удары по оплоту террористов.

Вчера российский бомбардировщик Су-34 нанес удар по крупной базе ИГ в непосредственной близости от Акербата. Сегодня подводная лодка «Краснодар» ВМФ РФ выпустила шесть крылатых ракет класса «Калибр» по объектам ИГ в окрестностях города.

К несчастью, сирийские войска на земле все еще медлят с тем, чтобы очистить Акербат от присутствия террористов.

«Сирийская армия никогда не отличалась высокими темпами наступления. Это общая проблема всех ближневосточных армий. Сейчас Дамаск почему-то считает, что время играет на его стороне. Они уверены в старой максиме, что в любой сирийской войне все решает время», — поясняет Иван Коновалов.

Крыса, загнанная в угол

Если сказать, что сейчас Дамаск выделил на боевые действия в районе Акербата пять тысяч человек, то это может быть сильным преувеличением. В населенном пункте засело три тысячи хорошо подготовленных и вооруженных американским оружием боевиков. Чтобы сломить сопротивление игиловцев, САА потребуется как минимум трехкратное, а лучше пятикратное превосходство в жилой силе, то есть 10–15 тысяч человек.

«ИГ ведет в Акербате борьбу за выживание. В свою очередь, боясь ожесточенного сопротивления террористов, сирийская армия так и не бросила на штурм города достаточное число сил. А ведь сейчас САА имеет 50 тысяч боеспособных человек против 30 тысяч у ИГ. Тем не менее войска Асада размазаны по всей стране», — отмечает военный эксперт.

Если Дамаск не сконцентрирует все необходимые усилия на зачистке боевиков в Акербате, то даже постоянные удары ВКС РФ могут не предотвратить контрнаступления ИГ. И, как отмечает эксперт, если сирийское правительство не хочет выбыть из войны против сил международного терроризма на ее финальном этапе, ему следует как можно скорее сосредоточиться на Акербате.

«Сейчас игиловцы сражаются там, как загнанная в угол крыса. Это делает их вдвойне опасными», — резюмирует Коновалов.

* Организация запрещена на территории РФ.