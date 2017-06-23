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Сирия, 23 июня. Террористы ИГ* утратили контроль над несколькими поселками на юге провинции Хомс у иракской границы. Турецкие военные обстреляли деревню к северу от Хасаки, есть пострадавшие среди мирного населения. «Джебхат ан-Нусра»*** совершила нападение на позиции САА в провинции Кунейтра, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: потеряли одного бойца «Хезболлы», захваченного в плен боевиками ИГ к востоку от Пальмиры; лишились танка в результате ракетного обстрела ИГИЛ* к югу от города Ат-Табка.

«Исламское государство» (ИГИЛ): заложило СВУ в автомобиль «Хашд Аль-Шааби» в иракском городе Баадж; потеряло поселения Вади Аль-Ваер и Ард Аль-Вашаш, а также дамбу на юге провинции Хомс; лишилось трех радикалов, отравленных неизвестными в городе Хавиджа в Ираке.

Армия Турции: обстреляла подконтрольный курдам населенный пункт Рас Аль-Айн на северо-западе провинции Хасака, ранив двух женщин и одного ребенка.

«Джебхат Фатх аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра»): подверглась авиаударам ВВС САР в районе Западного Каламуна на границе с Ливаном; совершила нападение на позиции союзников армии САР на севере провинции Кунейтра.

Провинция Дамаск

Сирийские ВВС нанесли серию авиаударов по укрепленным районам боевиков террористической группировки «Джебхат Фатх аш-Шам» недалеко от населенного пункта Флита на границе с Ливаном в горной местности Западный Каламун, передает новостной портал Al Manar News. Ударам, в частности, подверглись объекты формирования на окраинах поселков Аль-Лазаба и Дах Сафа.

Напомним, накануне группа радикалов «Джебхат ан-Нусры» пыталась проникнуть на территорию Сирии из Ливана. На фоне этого в районе вспыхнули ожесточенные столкновения между боевиками и отрядами ливанского формирования «Хезболла», действующего на стороне Сирийской арабской армии (САА).

Провинция Хомс

Как утверждает подконтрольное «Исламскому государству» информагентство Al Amaq, в ходе последних боев к востоку от газового месторождения Арак на востоке провинции Хомс террористами ИГ был захвачен в плен один боец «Хезболлы». Напомним, ливанские проасадовские бойцы и силы Национальной обороны (NDF)****** ведут наступление на позиции радикалов вдоль трассы М-20 по направлению к Ас-Сухне. Этот город имеет важное стратегическое значение, так как его освобождение откроет проправительственным силам дорогу на Дейр эз-Зор. В настоящее время штурмовые группы находятся примерно в 20 километрах от Ас-Сухны.

Части проасадовских войск параллельно развивают освободительную операцию в районе иракской границы на юге провинции. Согласно данным военного источника, представленным на его странице в Twitter (@watanisy), под контроль ополченцев-шиитов в результате последней серии массированных атак перешли населенные пункта Вади Аль-Ваер, Ард Аль-Вашаш и дамба на окраине первого поселения. Отмечается, что наступающие отряды союзников САА, таким образом, несколько приблизились к станции «Т-2» и ключевому городу Абу Кемаль на юге соседней провинции Дейр эз-Зор. В направлении «Т-2», кроме того, наступают проправительственные войска, действующие в настоящий момент вблизи насосной станции «Т-3» к юго-востоку от Пальмиры.

Провинция Дейр эз-Зор

Самолеты международной коалиции между тем сбросили жителям южных городов провинции Дейр эз-Зор листовки с предупреждением о готовящейся серии авиаударов по позициям ИГИЛ. Представители ВС США и их союзников попросили гражданских лиц держаться как можно дальше от позиций радикалов, передает информационный канал в соцсети Twitter (@LaSyrianNews). Важно отметить, что в результате воздушных налетов коалиционных ВВС уже погибли сотни жителей региона.

Коалиция при помощи боевиков-оппозиционеров Свободной сирийской армии (ССА)** по-прежнему рассчитывают занять территорию провинции, богатой залежами нефти и газа. Не исключено, считают военные эксперты, что под ударом могут оказаться наступающие части проправительственных сил, в данный момент постепенно приближающиеся к станции «Т-2» и городу Абу Кемаль.

Провинция Ракка

Как утверждает на своей странице в сети Twitter (@is_agent1343), источник, подконтрольный вооруженной оппозиции, в результате ракетного обстрела со стороны террористов ИГИЛ вблизи поселения Бир Набадж, расположенного к югу от аэродрома города Ат-Табка на западе провинции Ракка, был уничтожен танк сирийской армии. Другой информации о ходе противостояния в этом регионе пока не поступало.

Недавно проасадовские отряды ополченцев-шиитов и бойцы спецподразделения «Тигры» освободили обширные территории на западе провинции, богатые запасами нефти и газа. Под контроль проправительственных войск, кроме того, перешел стратегически значимый город Ресафа. Курдские отряды, поддерживаемые Вашингтоном, в свою очередь, оказались отрезаны от района месторождений.

Провинция Хасака

Турецкие войска открыли интенсивный огонь по подконтрольному курдам населенному пункту Рас Аль-Айн, находящемуся на северо-западе провинции Хасака у границы с Турцией. Согласно информации сирийского Twitter-канала (@NationalDefens), под обстрелом получили ранения две женщины и один ребенок. Однако отмечается, что сведения о числе пострадавших среди местного населения пока не окончательные.

Армия Турции при помощи радикалов ССА и боевиков исламистской группировки «Ахрар аш-Шам» пытается вытеснить курдские Сирийские демократические силы (SDF)**** и Отряды народной самообороны (YPG) с севера САР. Столкновения между сторонами почти ежедневно фиксируются в северных районах провинций Алеппо, Ракка и Хасака.

Провинция Кунейтра

Отряды «Джебхат ан-Нусры» предприняли новую попытку прорвать оборону проправительственных войск в районе КПП ополченцев-шиитов на севере провинции Кунейтра. По информации новостного канала в Twitter (@Syrians_Ukraine), проасадовским силам удалось отразить неожиданную атаку радикалов и нанести террористической группировке значительные потери в численном составе. Более точные данные пока выясняются.

Боевики-исламисты контролируют большую часть региона. При этом радикалы не оставляют попыток прорвать оборону союзников САА и захватить также северные районы провинции.

Ирак

Неизвестные нейтрализовали троих террористов «Исламского государства»*, отравив их еду, у блокпоста террористической группировки в окрестностях города Хавиджа на юго-западе провинции Киркук, передает информационное агентство Al Sumaria News. Предполагается, что подсыпать яд боевикам могли местные жители. Хавиджа и обширные территории вокруг города находятся в оккупации ИГ уже несколько лет подряд.

В центре населенного пункта Баадж, расположенного на западе Ирака недалеко от границы с Сирией, взорвался автомобиль бойцов проправительственного шиитского ополчения «Хашд Аль-Шааби». Как передает агентство Al Amaq, самодельное взрывное устройство было заложено террористами ИГИЛ. Сведения о потерях в рядах проиракских сил и жертвах среди мирного населения пока формируются.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)