Сирия новости 23 июня 16.30: курды под обстрелом Турции в Хасаке, ИГ теряет территории у границы с Ираком
Сирия, 23 июня. Террористы ИГ* утратили контроль над несколькими поселками на юге провинции Хомс у иракской границы. Турецкие военные обстреляли деревню к северу от Хасаки, есть пострадавшие среди мирного населения. «Джебхат ан-Нусра»*** совершила нападение на позиции САА в провинции Кунейтра, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).
Коротко об итогах противостояния
Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: потеряли одного бойца «Хезболлы», захваченного в плен боевиками ИГ к востоку от Пальмиры; лишились танка в результате ракетного обстрела ИГИЛ* к югу от города Ат-Табка.
«Исламское государство» (ИГИЛ): заложило СВУ в автомобиль «Хашд Аль-Шааби» в иракском городе Баадж; потеряло поселения Вади Аль-Ваер и Ард Аль-Вашаш, а также дамбу на юге провинции Хомс; лишилось трех радикалов, отравленных неизвестными в городе Хавиджа в Ираке.
Армия Турции: обстреляла подконтрольный курдам населенный пункт Рас Аль-Айн на северо-западе провинции Хасака, ранив двух женщин и одного ребенка.
«Джебхат Фатх аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра»): подверглась авиаударам ВВС САР в районе Западного Каламуна на границе с Ливаном; совершила нападение на позиции союзников армии САР на севере провинции Кунейтра.
Провинция Дамаск
Сирийские ВВС нанесли серию авиаударов по укрепленным районам боевиков террористической группировки «Джебхат Фатх аш-Шам» недалеко от населенного пункта Флита на границе с Ливаном в горной местности Западный Каламун, передает новостной портал Al Manar News. Ударам, в частности, подверглись объекты формирования на окраинах поселков Аль-Лазаба и Дах Сафа.
Напомним, накануне группа радикалов «Джебхат ан-Нусры» пыталась проникнуть на территорию Сирии из Ливана. На фоне этого в районе вспыхнули ожесточенные столкновения между боевиками и отрядами ливанского формирования «Хезболла», действующего на стороне Сирийской арабской армии (САА).
Провинция Хомс
Как утверждает подконтрольное «Исламскому государству» информагентство Al Amaq, в ходе последних боев к востоку от газового месторождения Арак на востоке провинции Хомс террористами ИГ был захвачен в плен один боец «Хезболлы». Напомним, ливанские проасадовские бойцы и силы Национальной обороны (NDF)****** ведут наступление на позиции радикалов вдоль трассы М-20 по направлению к Ас-Сухне. Этот город имеет важное стратегическое значение, так как его освобождение откроет проправительственным силам дорогу на Дейр эз-Зор. В настоящее время штурмовые группы находятся примерно в 20 километрах от Ас-Сухны.
Части проасадовских войск параллельно развивают освободительную операцию в районе иракской границы на юге провинции. Согласно данным военного источника, представленным на его странице в Twitter (@watanisy), под контроль ополченцев-шиитов в результате последней серии массированных атак перешли населенные пункта Вади Аль-Ваер, Ард Аль-Вашаш и дамба на окраине первого поселения. Отмечается, что наступающие отряды союзников САА, таким образом, несколько приблизились к станции «Т-2» и ключевому городу Абу Кемаль на юге соседней провинции Дейр эз-Зор. В направлении «Т-2», кроме того, наступают проправительственные войска, действующие в настоящий момент вблизи насосной станции «Т-3» к юго-востоку от Пальмиры.
Провинция Дейр эз-Зор
Самолеты международной коалиции между тем сбросили жителям южных городов провинции Дейр эз-Зор листовки с предупреждением о готовящейся серии авиаударов по позициям ИГИЛ. Представители ВС США и их союзников попросили гражданских лиц держаться как можно дальше от позиций радикалов, передает информационный канал в соцсети Twitter (@LaSyrianNews). Важно отметить, что в результате воздушных налетов коалиционных ВВС уже погибли сотни жителей региона.
Коалиция при помощи боевиков-оппозиционеров Свободной сирийской армии (ССА)** по-прежнему рассчитывают занять территорию провинции, богатой залежами нефти и газа. Не исключено, считают военные эксперты, что под ударом могут оказаться наступающие части проправительственных сил, в данный момент постепенно приближающиеся к станции «Т-2» и городу Абу Кемаль.
Провинция Ракка
Как утверждает на своей странице в сети Twitter (@is_agent1343), источник, подконтрольный вооруженной оппозиции, в результате ракетного обстрела со стороны террористов ИГИЛ вблизи поселения Бир Набадж, расположенного к югу от аэродрома города Ат-Табка на западе провинции Ракка, был уничтожен танк сирийской армии. Другой информации о ходе противостояния в этом регионе пока не поступало.
Недавно проасадовские отряды ополченцев-шиитов и бойцы спецподразделения «Тигры» освободили обширные территории на западе провинции, богатые запасами нефти и газа. Под контроль проправительственных войск, кроме того, перешел стратегически значимый город Ресафа. Курдские отряды, поддерживаемые Вашингтоном, в свою очередь, оказались отрезаны от района месторождений.
Провинция Хасака
Турецкие войска открыли интенсивный огонь по подконтрольному курдам населенному пункту Рас Аль-Айн, находящемуся на северо-западе провинции Хасака у границы с Турцией. Согласно информации сирийского Twitter-канала (@NationalDefens), под обстрелом получили ранения две женщины и один ребенок. Однако отмечается, что сведения о числе пострадавших среди местного населения пока не окончательные.
Армия Турции при помощи радикалов ССА и боевиков исламистской группировки «Ахрар аш-Шам» пытается вытеснить курдские Сирийские демократические силы (SDF)**** и Отряды народной самообороны (YPG) с севера САР. Столкновения между сторонами почти ежедневно фиксируются в северных районах провинций Алеппо, Ракка и Хасака.
Провинция Кунейтра
Отряды «Джебхат ан-Нусры» предприняли новую попытку прорвать оборону проправительственных войск в районе КПП ополченцев-шиитов на севере провинции Кунейтра. По информации новостного канала в Twitter (@Syrians_Ukraine), проасадовским силам удалось отразить неожиданную атаку радикалов и нанести террористической группировке значительные потери в численном составе. Более точные данные пока выясняются.
Боевики-исламисты контролируют большую часть региона. При этом радикалы не оставляют попыток прорвать оборону союзников САА и захватить также северные районы провинции.
Ирак
Неизвестные нейтрализовали троих террористов «Исламского государства»*, отравив их еду, у блокпоста террористической группировки в окрестностях города Хавиджа на юго-западе провинции Киркук, передает информационное агентство Al Sumaria News. Предполагается, что подсыпать яд боевикам могли местные жители. Хавиджа и обширные территории вокруг города находятся в оккупации ИГ уже несколько лет подряд.
В центре населенного пункта Баадж, расположенного на западе Ирака недалеко от границы с Сирией, взорвался автомобиль бойцов проправительственного шиитского ополчения «Хашд Аль-Шааби». Как передает агентство Al Amaq, самодельное взрывное устройство было заложено террористами ИГИЛ. Сведения о потерях в рядах проиракских сил и жертвах среди мирного населения пока формируются.
* Организация запрещена на территории РФ.
Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)
-
17:1623 ИюняСпасая родных, спасаю мир: кинопроект России и Сирии «Пальмира» — ответ на боль всей планеты
-
19:5622 ИюняСирия сегодня: оппозиция рассчитывает на захват Ракки, Москва, Астана и Бишкек могут отправить военных в САР
-
21:4821 ИюняНевелика победа: почему ликвидация «верховного муфтия» ИГ не дает бонусов коалиции США
-
19:2321 ИюняСирия: бойцы «Лива аль-Кудс» защищают «дорогу жизни» на Алеппо от террористов ИГИЛ
-
17:4421 ИюняОпасная игра: США повышают ставки ради свержения Асада и расчленения Сирии
-
17:2921 ИюняЛожь о самообороне: как авиация США целенаправленно сбивала Су-22 ВВС Сирии
-
13:4521 ИюняВ интересах демократии: ввязываются ли США в «необъявленную войну» с Россией, Ираном и Сирией
-
10:4121 ИюняПровокации Анкары близ Алеппо: как ВС Турции обстреливают беженцев из Ракки
-
15:3020 ИюняОткровенное хамство: зачем коалиция США провоцирует Россию и Дамаск в Сирии
-
20:4219 ИюняВ Сирии и во всем мире: как российские моряки получили уникальный боевой опыт
-
16:3019 ИюняСирия не может восстановить Алеппо без помощи со стороны ООН
-
12:3019 ИюняВзять, во что бы то ни стало: чем опасен Акербат как плацдарм террористов ИГ
-
15:3217 ИюняСША тихо уходят из Сирии: почему коалиция затаилась после прорыва проиранских сил к границе с Ираком
-
22:4916 ИюняИранская удавка для Сирии: почему Асаду необходимо отказаться от услуг «Хезболлы»
-
21:0716 ИюняБесполезные ракеты в Сирии: почему США опоздали на неделю с РСЗО
-
17:5916 ИюняСирия: «Дорога жизни» на Алеппо ждет удар террористов ИГ со стороны Акербата
-
17:5516 ИюняКитайские войска в Сирии: уничтожит ли Китай террористов ИГИЛ на подступах к своим границам
-
15:1716 ИюняСирия: как на нефтяном поле Арак под Пальмирой появились проиранские «Фатимиды»
-
12:3016 ИюняСирийский филиал Госдепа: почему Блинкен считает Сирию приоритетом США номер один