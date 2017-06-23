Шокирующее видео: ведущему кулинарного шоу отрубило пальцы

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Нью-Йорк, 23 июня. Появилась видеозапись выпуска кулинарного шоу «Готовим с Биллом», во время которого ведущему отрубило пальцы рук.

На съемках шоу произошел несчастный случай. Ведущий показывал зрителям кухонную резку Damasu 950. Во время попытки нарезать с помощью нее индейку ведущий отвлекся и нанес себе серьезное увечье — отрезал пальцы руки.

Стоит отметить, что кухонная резка изначально не внушала доверия у большинства зрителей. Некоторые предположили, что это фейк. Однако представители шоу уверяли, что инструмент полностью избавляет владельцев от любых мучений и сложностей, передает «Инфореактор».

Ранее сообщалось, что украинец едва не отпилил себе голову болгаркой в Москве.