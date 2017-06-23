Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Весь мир
Шокирующее видео: ведущему кулинарного шоу отрубило пальцы
Triangle Created with Sketch.

Шокирующее видео: ведущему кулинарного шоу отрубило пальцы

14:32  23 Июня 2017
142

Шокирующее видео: ведущему кулинарного шоу отрубило пальцы

Нью-Йорк, 23 июня. Появилась видеозапись выпуска кулинарного шоу «Готовим с Биллом», во время которого ведущему отрубило пальцы рук.

На съемках шоу произошел несчастный случай. Ведущий показывал зрителям кухонную резку Damasu 950. Во время попытки нарезать с помощью нее индейку ведущий отвлекся и нанес себе серьезное увечье — отрезал пальцы руки.

Стоит отметить, что кухонная резка изначально не внушала доверия у большинства зрителей. Некоторые предположили, что это фейк. Однако представители шоу уверяли, что инструмент полностью избавляет владельцев от любых мучений и сложностей, передает «Инфореактор». 

Ранее сообщалось, что украинец едва не отпилил себе голову болгаркой в Москве.

Катерина Тимошенская
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть