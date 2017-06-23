LADA Granta возвращается на украинский рынок

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Москва, 23 июня. Крупнейший производитель легковых автомобилей в России, автомобилестроительная компания «АвтоВАЗ» возобновит поставки модели Lada Granta на Украину.

Так, издание «Автоблог» сообщает, что Lada Granta вошла в перечень самых доступных автомобилей на украинском рынке. В рейтинге ТОП-30 дешевых авто, которые можно купить на Украине, российский седан занимает 12-е место.

Следует отметить, что Lada Granta не поставляется на Украину с осени 2016 года.

Напомним, ранее «АвтоВАЗ» начал производство первой серии экологичных машин на базе LADA Vesta. Новый автомобиль имеет битопливную систему, которая позволяет использовать, как бензин, так и метан.