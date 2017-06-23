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Красный Крест констатировал ухудшение гуманитарной ситуации в Донбассе
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Красный Крест констатировал ухудшение гуманитарной ситуации в Донбассе

14:18  23 Июня 2017
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Красный Крест констатировал ухудшение гуманитарной ситуации в Донбассе

Донецк, 23 июня. Глава Донецкого офиса Международного комитета Красного Креста Мишель Саад заявил об ухудшении гуманитарной ситуации в Донбассе.

По его словам,  ухудшение гуманитарной ситуации в Донбассе началось после очередного витка эскалации конфликта в начале 2017 года.

Он также добавил, что в этой связи руководство МККК приняло решение об усилении  гуманитарной помощи мирным жителям, проживающим вблизи линии соприкосновения в Донбассе. Кроме того, МККК продолжает осуществлять гуманитарные программы в районах, удаленных от линии фронта.

Ранее сообщалось, что украинские военные обстреляли представителей МККК, которые осуществляли выдачу гуманитарной помощи жителям села Пришиб в Славяносербском районе ЛНР.

#донбасс #красный крест
Алексей Громов
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