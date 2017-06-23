Задержание Гужвы: почему молчит Аваков. Колонка Максима Равребы

В Избранное

Скопировать

Поздно вечером 22 июня сотрудники полиции и СБУ нагрянули в офис издания «Страна». Этот сайт поддерживает оппозиционные настроения в стране, соблюдая при этом украинское законодательство. По этой причине обыск и задержание главного редактора Игоря Гужвы силовики связали не с его журналистской деятельностью, а с некими коррупционными делами. В офис «Страны» они ворвались без санкции суда.

«Добрехался, наконец, до правды. По материалам ГФС (Государственная фискальная служба Украины — прим. ред.) и прокуратуры Киева, полицией задержан И. Гужва, который вымогал и получил 10 тысяч долларов за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. У следствия в наличии видео- и аудиодоказательства», — написал по этому поводу в своем профиле Facebook генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Из записи, сделанной самим генпрокурором, следует, что следственные действия в отношении оппозиционного издания и его главного редактора производятся полицией с санкции Генпрокуратуры. Однако глава МВД Арсен Аваков открестился от участия Национальной полиции в спецоперации.

«Это не наш кейс. Нацполиция не ведет этого дела. Прокуратура города, оперативные материалы — СБУ. В группу привлекли следователя полиции. И это все, что мне известно», — написал он на своей странице в соцсети Facebook.

Журналист Игорь Гужва давно является персоной нон грата для украинских властей, с чьей легкой руки он получил репутацию «агента Кремля». Правда, все заведенные дела в отношении Гужвы были связаны не с «госизменой», а с подозрениями в коррупции.

В этот раз на столе главного редактора оппозиционного издания «появились» разложенные в пачки купюры, о которых писал Юрий Луценко. Сам Гужва заявил, что эти деньги ему подбросили. При этом к нему не пускали адвокатов и отобрали телефон. Вскоре к месту событий подоспела группа поддержки Гужвы, в том числе бывшие «регионалы» Сергей Ларин и Елена Лукаш. Что не оставляет нам никаких сомнений в политической ориентации главного редактора издания «Страна». Он — оппозиционер, близкий к «Оппозиционному блоку». Я тоже знаком с Игорем. Из всех бывших коллег на Украине (а я там — лицо очень известное в журналистской среде) — Игорю Гужве я бы сегодня пожал руку. И еще парочке коллег. Остальным — нет.

«Следственные действия» были очень странными следственными действиями. И вы сейчас в этом убедитесь. Европейское правосудие! Итак, Игорь Гужва утратил телефон, но вскоре к нему пустили и адвоката, и Елену Лукаш, которая предоставила ему свой аккаунт в Facebook для «выхода в эфир» вчера вечером и ночью.

Событие активно освещалось в социальных сетях. Мы сами, а не с чьих-то слов, смогли увидеть это «европейское правосудие». Санкции нет. Полиции, по словам Авакова, нет. А что есть? Понятые. Мужчина, похожий на спившегося безработного, и женщина, чьего лица мы не увидели. На вопрос адвоката: «видели ли вы, как на столе главного редактора появились деньги?», этот «понятой» неопределенно покачал головой, но лица от камеры не отворачивал. На просьбу адвоката назваться не отреагировал. «Понятая» была еще более закрытой. Не только не ответила, но даже не показала «личико».

Отрицательный результат — тоже результат. «Понятые» не видели, как появились деньги на столе главного редактора. До этого момента я сомневался. Ибо человек слаб — всякое бывает. Но после того как понятые оказались неразговорчивыми и явно в сговоре с нагрянувшей в редакцию компанией, я перестал сомневаться в истинных причинах того, почему глава МВД Арсен Аваков дистанцировался от этого резонансного обыска.

Обычно «фейсбучный» министр, который большую часть своего рабочего времени творит поэзии и прозы в Facebook, от резонансных задержаний и обысков не открещивается и не демонстрирует осторожность. Я понял, что это и правда похоже на банальную и очень грубую «подставу», дело шито белыми нитками и развалится. Очередная попытка посадить успешного оппозиционного издателя за воровство и закрыть крупное, влиятельное, популярное оппозиционное издание.

Я слежу за дальнейшими эволюциями очередного, уже третьего, уголовного дела в отношении Гужвы, слежу за очередной попыткой закрыть издание «Страна». Но дальше начинаются нюансы, мало интересные широкому российскому читателю Федерального агентства новостей. Это, так сказать, уже не сенсация. Это будничные будни Украины после государственного переворота. Скучная рутина.

Поскольку дело Гужвы «мастырится» (именно это слово подходит), как втирание очков Западу о том, что на Украине борются с коррупцией, то и работают ребята очень грубо, непрофессионально. Защищает Гужву бывшая министр юстиции Елена Лукаш. С поддержкой также выступил «Оппозиционный блок». В частности, депутат Вилкул, который тоже является «объектом ненависти» для режима, заявил, что готов взять главреда «Страны» на поруки. Полагаю, что за залогом тоже дело не встанет. Самому Гужве такое не впервой, наш «Штирлиц» все равно выкрутится. Привык уже.

Не меньше проблем и у других крупных украинских изданий и даже телеканалов. Телеканал «Интер», принадлежащий Дмитрию Фирташу и на котором я проработал 11 лет, начиная с переворота, стал настоящей мишенью для направленной агрессии бандеровского отребья. Не раз телеканал блокировали. В сетях, не затыкаясь, требуют «закрыть рупор Кремля». Хотя на самом деле с давних времен, гораздо раньше евромайдана, основные политические игроки Украины, обливаясь слюнями, мечтают только об одном: отнять и поделить вкусный, популярный, политикообразующий медиа-ресурс.

Канал «Интер» блокировали, туда ставили (для охраны) самооборону, перед входом не раз жгли шины, угрожали погромом. А однажды обещанный погром и устроили. Подожгли продакшн новостей «Интера» — НИС (Национальные информационные системы — прим. ред.). В ходе погрома было ранено и отравлено угарным газом несколько сотрудников. Никто не ответил за это, хотя организаторы стояли рядом, на виду телекамер, и командовали штурмовиками. Организатор нападения, кстати, сам популярный блогер Игорь Кива, в настоящее время отдыхает на турецком курорте стоимостью 100 тысяч гривен за тур и наверняка забыл о том, что ему нужно бояться суда за терроризм.

Канал «Интер» же опасается все время. Прессинг не прекращен. Ему угрожают лишением лицензии на вещание. Пытаются лишить ее на практике. Включают канал в разные санкционные списки, выносят предупреждения. С канала уволили ключевых сотрудников, граждан России. СБУ запретило им въезд на Украину.

На втором месте по уровню беспрецедентного давления — телеканал News One, который принадлежит оппозиционному политику Евгению Мураеву. Это СМИ в последнее время стало костью в горле хунты. Мураев собрал там самых знаковых оппозиционеров Украины и посадил их в эфир, сделав ведущими собственных телепрограмм. Так что в неожиданном амплуа на канале Мураева засветились и Надежда Савченко, и Вадим Рабинович, и Анна Герман, и даже Олег Ляшко. Особым «напалмом», не скрывая чувств, на народном языке «новых русских» жжёт бывший губернатор Днепропетровской области Евгений Червоненко, он же — бывший начальник охраны кандидата в президенты Украины Виктора Ющенко, бывший министр транспорта и связи Украины, автогонщик и миллионер.

Сказать, что его «Субъективные итоги дня» — «трэш» и «жэстяк», это ничего не сказать. Надо хотя бы один раз посмотреть один выпуск в Youtube. Такого вы еще не видели! Доренко отдыхает. Эта поистине «субъективная», невиданная телепрограмма, пожалуй, единственный нехолостой выстрел Мураева. Остальные VIP-ведущие, по моему мнению, не сработали. Даже Игорь Гужва, который тоже был ведущим на News One.

Это единственное крупное и рейтинговое украинское СМИ, в котором вещи называются своими именами. Почти. Кроме тех, на отношение к которым сильно влияет уголовный кодекс и статьи за государственную измену. Внезапно реакция со стороны режима пока не такая резкая, как в случае «Интера». «Интер» беззащитен. Его владелец не может помочь и прикрыть. Дмитрий Фирташ сидит под следствием в европейской стране, его выдачи требуют Соединенные Штаты. Но «Интер» — цензурный. А вот News One — не цензурный. Но почему такой парадокс? Объясню.

Дело в том, что владелец канала — депутат Рады, неприкосновенен, собрал у себя в эфире весьма влиятельных людей, которых нельзя обвинить в «пророссийскости» или «ватничестве». Многие из них — депутаты, многие из них — богатые и могущественные. Тот же Евгений Альфредович Червоненко, который имеет личные ключи и магнитные карточки к таинственным кабинетам «Вашингтонского обкома», которые уже не раз служили для него охранной грамотой, индульгенцией и ханским ярлыком.

Не раз «Червонец» угрожал силовикам гневом «Вашингтонского обкома» или прямым эфиром «вот с этого телефона» в Госдеп. И это всегда и безотказно действовало. За Евгением Червоненко установили наружное наблюдение, бандеровские профили в Facebook требуют его крови…. Но анонимно. Потому что Евгений Альфредович имеет репутацию жесткого и резкого человека. У него самого есть силовики. И они, по словам Червоненко, не из самообороны и имеют на вооружении даже пулеметы. Перед реальной силой «бандерлоги» всегда пасуют в штаны чем-то жидким. Они храбрые только против беззащитных.

Новая волна политических преследований и бандеровского террора со стороны «хунты», началась совсем недавно, и я уже писал об этом для РИА ФАН, отметив для читателей эту тенденцию. Началось все с запрета и блокировки самых популярных на Украине социальных сетей: «ВКонтакте» и «Одноклассники». За ними последовал весь «Яндекс», который вынужден был объявить о закрытии своего киевского офиса. Под пресс попали пока еще не представленные в Раде социалисты. Акция 1 мая с красными флагами прошли в самом центре Киева. Но 9 мая флаги заставили убрать.

С оппозиционера Руслана Коцабы апелляционный суд снял оправдательный приговор в препятствовании деятельности вооруженных сил и государственной измене. Коцаба снова под судом, ему снова грозит 15-летний тюремный срок. И вот, кстати, социалисты, выступили в его поддержку. Они пришли под здание суда и протестовали. Мирно протестовали. Вокруг них немедленно образовался «коридор ненависти» из молодежного гитлерюгенда Авакова-Парасюка, С14.

Они напали на партийного активиста Дениса Жарких, ослепили и отравили его слезоточивым газом, напали толпой на одного. Партиец-социалист Жарких не унялся и вывел людей протестовать против переименования проспекта освободителя Киева, генерала Ватутина, во имя фашиста, бандеровца, военнослужащего Вермахта и СС, карателя карательного батальона в Белоруссии Романа Шухевича. На мирную акцию напали боевики С14, избили Жарких и даже его сына-подростка, отбирали флаги и рвали транспаранты. При полном отсутствии полиции. Полиции вообще не было, а министр полиции Аваков никак не объяснил это в своем профиле в Facebook.

Никак не осуждают подобное и западные партнеры хунты, ее покровители. Таковы реалии соблюдения основных конституционных прав и свобод на Украине. Собраний и слова. Но «безвиз» объявлен, Порошенко (правда, за большие деньги и всего на две с половиной минуты) пустили в Белый Дом, почтительно посидеть рядом с Трампом. Но о «российской агрессии» поговорить не разрешили. Про Северную Корею только. Ну, если это и есть реакция, то будем считать это реакцией Запада, что совершенно не помогает той оппозиции, которая осталась на территории Украины, живет и работает в условиях фашистского террора. И вот только этот факт — есть позитив и свет в конце тоннеля. Оппозиция есть. Это не куклы-депутаты «Оппоблока». Это настоящая оппозиция. Она есть, она консолидируется, она борется с хунтой. И она победит.