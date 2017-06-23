Уральский вор в законе задержан в Москве

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Москва, 23 июня. Находившийся в федеральном розыске вор в законе, который в криминальных кругах известен как Ткач Няганский, задержан в Москве.

Его обвиняют в мошенничестве. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает Ura.ru.

По данным издания, задержанный входил в круг общения многих криминальных авторитетов и являлся лидером преступной группировки.

При этом он вел активную общественную жизнь, занимаясь развитием единоборств в родном городе Нягань.