Уральский вор в законе задержан в Москве
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Москва, 23 июня. Находившийся в федеральном розыске вор в законе, который в криминальных кругах известен как Ткач Няганский, задержан в Москве.
Его обвиняют в мошенничестве. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает Ura.ru.
По данным издания, задержанный входил в круг общения многих криминальных авторитетов и являлся лидером преступной группировки.
При этом он вел активную общественную жизнь, занимаясь развитием единоборств в родном городе Нягань.
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