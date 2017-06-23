Кадыров предложил Дурову и Жарову решить судьбу Telegram в Грозном

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Грозный, 23 июня. Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил готовность создать в Грозном площадку для переговоров создателя Telegram Павла Дурова и главы Роскомнадзора Александра Жарова.

Глава республики подчеркнул, что является одним из активных пользователей мессенджера, поэтому не хочет дожидаться его блокировки. «Считаю, что стороны должны сесть за стол переговоров, а не игнорировать друг друга», — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее глава Роскомнадзора направил письмо Дурову с требованием прислать анкету в ведомство для включения в реестр организаторов распространения информации. Жаров добавил, что время, отведенное команде мессенджера для предоставления информации, истекает.