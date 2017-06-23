Ирак: боевики ИГ атаковали военную базу на востоке провинции Анбар

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Ат-Танф, 23 июня. Боевики «Исламского государства»* разгромили иракскую базу около лагеря спецназа США.

Подконтрольное террористам информационное агентство сообщило, что игиловцам удалось совершить дерзкую операцию прямо «под носом» у американских военных. Боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) атаковали иракскую военную базу прямо около пограничного пункта Ат-Танф, который занят американскими военными.

Источник сообщает, что иракские армейцы не ожидали атаки, после разгрома штаба среди личного состава началась паника, выжившие военнослужащие разбежались. Боевики расстреляли палатки, технику, а также несколько автоцистерн с нефтью.

* Организация запрещена на территории РФ.