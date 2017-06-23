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Ирак: боевики ИГ атаковали военную базу на востоке провинции Анбар
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Ирак: боевики ИГ атаковали военную базу на востоке провинции Анбар

14:04  23 Июня 2017
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Ирак: боевики ИГ атаковали военную базу на востоке провинции Анбар

Ат-Танф, 23 июня. Боевики «Исламского государства»* разгромили иракскую базу около лагеря спецназа США.

Подконтрольное террористам информационное агентство сообщило, что игиловцам удалось совершить дерзкую операцию прямо «под носом» у американских военных. Боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) атаковали иракскую военную базу прямо около пограничного пункта Ат-Танф, который занят американскими военными.

Ирак: боевики ИГ атаковали военную базу на востоке провинции Анбар

Источник сообщает, что иракские армейцы не ожидали атаки, после разгрома штаба среди личного состава началась паника, выжившие военнослужащие разбежались. Боевики расстреляли палатки, технику, а также несколько автоцистерн с нефтью.

* Организация запрещена на территории РФ.

#сша #иг #игил #ирак #ат-танф #база
Алексей Громов
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