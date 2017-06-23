Турчинов призвал ввести визовый режим с Россией этим летом

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Киев, 23 июня. Верховная рада должна до каникул принять закон о введении визового режима с Россией, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

«Безусловно, это необходимо было делать сразу, системно с принятием решения о безвизовом режиме (с Евросоюзом. — прим. ФАН), — сказал украинский политик. — Но я надеюсь, Верховная рада не пойдет на каникулы, пока это решение не будет принято и проголосовано».

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о готовности ведомства к введению визового режима с Россией, если будет принято соответствующее решение. В свою очередь, представитель украинского президента в Верховной раде Ирина Луценко сообщила, что введение визового режима с Россией будет стоить Украине 1,5–2 млрд гривен.