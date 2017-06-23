Новости США: Трамп солгал о «записях» разговоров с Коми, что общего у Клинтон, пиццы и педофилов

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США, 23 июня. Президент Дональд Трамп солгал о наличии у него «записей» разговоров с экс-директором ФБР Джеймсом Коми, в качестве послов США в Великобританию и Бельгию поедут главы крупных спортивных команд «Нью-Йорк Джетс» и «Лос-Анджелес Доджерс», американец с ружьем пытался расследовать связь Хиллари Клинтон с педофилами и сел на четыре года в тюрьму. Последние новости из-за океана — в обзоре Федерального агентства новостей.

Медицинское обслуживание

В четверг республиканцы представили законопроект, касающийся медицинского обслуживания, и через несколько часов документ уже был раскритикован, сообщает служба новостей CNN. Четыре сенатора открыто выступили против проекта в его нынешнем состоянии, но заявили, что они открыты для переговоров. Еще четверо сенаторов выразили беспокойство по поводу документа. Республиканцы могут себе позволить потерять только двух сенаторов, чтобы закон был принят, однако полностью за новый документ выступают пока лишь двое.

Изворотливый Трамп

Президент Дональда Трамп заявил, что у него нет «записей» его личных бесед с бывшим директором ФБР Джеймсом Коми, сообщает The Washington Post. 12 мая Трамп заявил, что у него есть аудиозапись их разговоров, вероятно, чтобы запугать Коми. В течение пяти с половиной недель президент и высокопоставленные чиновники Белого дома отказывались сообщать общественности, существуют ли записи на самом деле. Но после расследования, проведенного следователями Конгресса США, Трамп твитнул, что не знает, есть ли записи их разговоров, но заявил, что сам он не записывал разговоров с Коми.

Разборки с АНБ

Бывший секретарь Агентства национальной безопасности (АНБ) США Джей Джонсон дал показания перед конгрессом, сообщив, что Национальный комитет Демократической партии отказался принять помощь от АНБ, сообщает Politico. После этого в комитете заявили, что специалисты вывели «российских хакеров» из своих компьютерных систем к июню прошлого года — за два месяца до того, как агентство национальной безопасности предложило свою помощь. В своем Twitter Трамп злорадно написал: «Почему Национальный комитет Демократической партии отклонил предложение АНБ по защите от хаков (задолго до выборов)?». В другом твите президент сказал, что это «большая афера и оправдание за проигрыш!».

Закрытые для прессы брифинги Белого дома

Второй раз за четыре дня Белый дом запретил снимать видео и вести прямую аудио-трансляцию брифингов с прессой, сообщает The Washington Post. Пресс-секретарь Шон Спайсер также пропустил встречу, прислав вместо себя заместителя Сару Хакаби-Сандерс, которая и отвечала на вопросы.

«Крыса» в ЦРУ

Бывший офицер ЦРУ обвинен в продаже секретных документов китайским спецслужбам, сообщает The Washington Post. Кевин Патрик Мэллори был арестован в четверг и предстал перед судьей федерального суда Александрии, штат Вирджиния, которая зачитала ему обвинения: предоставление информации по вопросам обороны для оказания помощи иностранному государству и дача ложных показаний. Мэллори попросил общественного защитника. Как сообщает издание со ссылкой на свои источники, у Мэллори был высший допуск к секретной информации до 2012 года.

Мексиканский вопрос

В одном из недавних твитов президент США Дональд Трамп назвал Мексику второй в списке самых опасных стран мира. В основном, это из-за торговли наркотиками, пояснил Трамп. Поэтому он пообещал построить стену. На первом месте, по его словам, находится Сирия. Как сообщает портал Gob.mx, МИД Мексики выпустил пресс-релиз, в котором опровергает слова Трампа.

Послы со спортивным прошлым

Глава Белого дома назначил новых послов в Великобританию и Бельгию, сообщает Fox News. Послом США в Великобритании станет владелец футбольной команды «Нью-Йорк Джетс» (New York Jets) Вуди Джонсон. Джейми Маккорт, адвокат и бывший совладелец, президент и генеральный директор «Лос-Анджелес Доджерс» (Los Angeles Dodgers), стал послом в Бельгии.

Ружье, пицца, Хиллари и педофилы

В четверг американец Эдгар Мэддисон Уэлч из Северной Каролины был приговорен к четырем годам тюрьмы, сообщает BuzzFeed. В декабре 2016 он принес заряженное оружие в ресторан Comet Ping Pong, чтобы расследовать теорию заговора Pizzagate, согласно которой влиятельные сторонники Хиллари Клинтон связаны с тайной организацией педофилов. На слушании Уэлч извинился перед всеми, кто пострадал от его действий, но также признал, что «слова не могут отменить или изменить то, что уже произошло».

У американцев проблемы с оружием

Согласно опросу исследовательского центра Pew, 44% американцев знают кого-то, в кого стреляли случайно или намеренно, пишет The Hill. 25% людей говорят, что либо им лично, либо их семье угрожали пистолетом, по крайней мере, однажды. Также 52% заявили, что законы об оружии должны быть «более строгими», чем они есть сегодня, а 18% респондентов хотят сделать законы об оружии «менее строгими». 30% опрошенных сказали, что с законодательством все в порядке. 84% опрошенных поддерживают предварительную проверку данных тех, кто покупает оружие. При этом почти половина американцев признает, что когда они были детьми, у них в доме было оружие.

Фамилия подвела

Федеральная комиссия по связи выписала штраф в размере 120 миллионов долларов жителю Майями Адриану Абрамовичу, сообщает NPR. Он, как утверждается, несет ответственность за почти 97 миллионов «автозвонков» за последние три месяца 2016 года. Его автоматические сообщения предлагали уникальные туры от различных компаний. В какой-то момент он завалил звонками даже службу экстренной медицинской помощи. Делать автоматические звонки с телемаркетинговыми предложениями без предварительного согласия людей — запрещено, а звонить в экстренные службы с коммерческими предложениями — тем более.

На «лабутенах» по лесу

Леди Гага пошла на пешую прогулку по лесу на каблуках, пишет Vogue. Очевидно, что она очень любит модно одеваться, что выражается в ее уникальных платьях и костюмах. Эпатажная исполнительница любит и повседневный стиль в одежде, но не может упустить случая и одеться экстравагантно. Недавно ее сфотографировали во время прогулки по лесу. Ее друг был одет в спортивные шорты и футболку, в том время как сама Гага была в облегающей юбке и на каблуках.