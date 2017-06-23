Данные экспертизы не будут учитываться в деле о ДТП с «пьяным» мальчиком в Подмосковье

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Москва, 23 июня. Следователи при расследовании дела о гибели в ДТП якобы пьяного мальчика в Подмосковье не будут учитывать результаты экспертизы, заявила Наталья Куракина, адвокат водителя Ольги Алисовой.

По словам Куракиной, анализ крови ребенка следователь не примет в расчет. Сама же адвокат собирается строить систему защиты также, не учитывая экспертизу.

По ее словам, Алисова просто не могла видеть мальчика из-за ряда припаркованных вдоль дорожки машин. Адвокат настаивает на проведении еще одного следственного эксперимента и воссоздать полностью картину случившегося.

Ранее прокуратура МО отказала в обеспечении безопасности сбившей «пьяного» мальчика женщине.