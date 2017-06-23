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Общество
В Питере — пить только в барах: алкоголь в бутылках запретят продавать по ночам
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В Питере — пить только в барах: алкоголь в бутылках запретят продавать по ночам

13:52  23 Июня 2017
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В Питере — пить только в барах: алкоголь в бутылках запретят продавать по ночам

Санкт-Петербург, 23 июня. Комитет по законодательству внес на рассмотрение Заксобрания Петербурга законопроект, который ужесточает правила торговли алкогольными напитками в розницу.

Внесенный на рассмотрение Законодательного Собрания Петербурга  проект закона предлагает запретить розничную продажу алкогольных и слабоалкогольных напитков с 22-00  до 11-00 в таре покупателя. Если поправку поддержит большинство городских депутатов, желающие повысить градус в указанный период не смогут приобретать алкоголь в собственной таре — в стакане, бутылке, банке.

В Питере — пить только в барах: алкоголь в бутылках запретят продавать по ночам

Употребление спиртных напитков будет возможно только в рюмочных, барах и ресторанах Петербурга. Мнения депутатов по данной инициативе разделились: одни считают поправку эффективной, другие - что это приведет к продаже из-под полы, пишет «Комсомольская правда – в Петербурге».

Ирина Селезнева
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