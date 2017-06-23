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Россия
Путин поручил Миноборнауки повысить качество экспертизы школьных учебников
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Путин поручил Миноборнауки повысить качество экспертизы школьных учебников

14:00  23 Июня 2017
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Путин поручил Миноборнауки повысить качество экспертизы школьных учебников

Москва, 23 июня. Президент России Владимир Путин дал поручение министерству образования и науки подготовить предложения по повышению качества экспертизы школьных учебников и их обновлению.

Ответственной за исполнение президентского распоряжения назначена министр образования и науки Ольга Васильева, которая до 1 сентября должна представить доклад, сообщает пресс-служба Кремля.

Напомним, что вопрос о школьных учебниках был поднят во время прямой линии с Владимиром Путиным. Директор сельской школы в Ульяновской области рассказала президенту, что некоторые учебники не вырабатывают свой ресурс за пять лет.

#путин #васильева
Геннадий Плющев
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