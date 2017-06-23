Путин уверен, что АЭС «Аккую» в Турции будет построена в срок

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Москва, 23 июня. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом. Российский лидер выразил уверенность, что сроки строительства АЭС «Аккую» будут соблюдены. Об этом сообщили в Кремле.

Путин поблагодарил Эрдогана за то, что турецкий регулятор выдал лицензию российскому оператору. Российский лидер выразил уверенность в том, что если другие вопросы по строительству будут решаться так же оперативно, все планы по строительству будут соблюдены, а первый блок АЭС введен в эксплуатацию точно в срок.

Президент России позвонил турецкому коллеге с борта судна-трубоукладчика, на котором наблюдал за стыковкой мелководной и глубоководной частей «Турецкого потока».