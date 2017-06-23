Опубликовано видео обращения Путина к выпускникам

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Москва, 23 июня. Президент РФ Владимир Путин поздравил выпускников 2017 года с окончанием школы. Видео обращения появилось в Интернете и разошлось по соцсетям.

В своем поздравлении глава государства призвал молодежь не бояться своих амбиций и сверхзадач, пробовать, принимать решения и добиваться целей.