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Опубликовано видео обращения Путина к выпускникам
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Опубликовано видео обращения Путина к выпускникам

14:14  23 Июня 2017
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Опубликовано видео обращения Путина к выпускникам

Москва, 23 июня. Президент РФ Владимир Путин поздравил выпускников 2017 года с окончанием школы. Видео обращения появилось в Интернете и разошлось по соцсетям.

В своем поздравлении глава государства призвал молодежь не бояться своих амбиций и сверхзадач, пробовать, принимать решения и добиваться целей.

«Сегодня вы устремлены в будущее, в новую, взрослую жизнь. Кто-то из вас уже определил свои планы, кто-то еще думает, размышляет над этим, — сказал Путин. — Наша страна, наша родина Россия надеется на вас, нуждается в вашей энергии, в ваших талантах. Удачи вам, будьте успешными и счастливыми».

#путин #выпускники
Катерина Михайлиди
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