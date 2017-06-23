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Политика
Путин позвонил Эрдогану с судна, участвующего в строительстве «Турецкого потока»
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Путин позвонил Эрдогану с судна, участвующего в строительстве «Турецкого потока»

13:45  23 Июня 2017  /обновлено: 14:18  23 Июня 2017
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Путин позвонил Эрдоганом с судна, задействованного в строительстве "Турецкого потока"

Москва, 23 июня. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом с судна-трубоукладчика, участвующего в строительстве газопровода «Турецкий поток».

Глава РФ позвонил Эрдогану и проинформировал о том, что в настоящее время стартуют работы по прокладке глубоководного участка газопровода. Кроме того, он выразил уверенность, что Москва и Анкара смогут выдержать запланированные сроки строительства АЭС «Аккую».

Напомним, сегодня Путин прилетел на борт судна-трубоукладчика, которое задействовано в строительстве газопровода «Турецкий поток». Визит главы государства осуществляется в рамках его рабочей поездки в Краснодарский край.

Алексей Громов
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