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Москва, 23 июня. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом с судна-трубоукладчика, участвующего в строительстве газопровода «Турецкий поток».

Глава РФ позвонил Эрдогану и проинформировал о том, что в настоящее время стартуют работы по прокладке глубоководного участка газопровода. Кроме того, он выразил уверенность, что Москва и Анкара смогут выдержать запланированные сроки строительства АЭС «Аккую».

Напомним, сегодня Путин прилетел на борт судна-трубоукладчика, которое задействовано в строительстве газопровода «Турецкий поток». Визит главы государства осуществляется в рамках его рабочей поездки в Краснодарский край.