Не надо пугать: Володин предостерег Думу от спешки в вопросе новогодних каникул

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Москва, 23 июня. Председатель Госдумы Вячеслав Володин полагает, что возможную отмену новогодних каникул прежде всего нужно обсудить с россиянами.

«Что касается предложений по повестке пожертвовать выходными январскими и ввести выходной день 7 ноября, такие вопросы надо обсуждать с гражданами России», — сказал он.

Спикер ГД также призвал депутатов сначала обсудить такую возможность и определиться с ее целесообразностью. «Не надо пугать такими решениями, а то все подумают, что всерьез все здесь хотят этим заняться», — отметил Володин.

Ранее группа депутатов от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым внесла на рассмотрение Госдумы законопроект об отмене новогодних каникул, по которому праздничными днями остались бы только 1 и 7 января. Кроме того, авторы законопроекта предложили сделать выходными 31 декабря, 7 ноября и 18 марта.

Добавим, Министерство труда и соцзащитны недавно представило график выходных и праздничных дней на следующий год. Как передает URA.RU, по графику, в частности, после первых майских праздников следует двухдневная рабочая неделя.