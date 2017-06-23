ДНР заявила о завершении верификации военнопленных в Донбассе

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Донецк, 23 июня. Процесс верификации военнопленных в Донбассе полностью завершен. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

По ее словам, в ходе последней встречи контактной группы в Минске стороны завершили верификацию пленных, в результате чего были выявлены лица, не подтвердившие отказ от обмена, который был подписан под давлением украинских силовиков.

Накануне представитель Украины на переговорах в Минске Леонид Кучма заявил, что обмен пленными в Донбассе будет начат после следующей встрече контактной группы в Минске, которая состоится 5 июля.