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Новороссия
ДНР заявила о завершении верификации военнопленных в Донбассе
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ДНР заявила о завершении верификации военнопленных в Донбассе

13:47  23 Июня 2017
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ДНР заявила о завершении верификации военнопленных в ДонбассеДонецк, 23 июня. Процесс верификации военнопленных в Донбассе полностью завершен. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

По ее словам, в ходе последней встречи контактной группы в Минске стороны завершили верификацию пленных, в результате чего были выявлены лица, не подтвердившие отказ от обмена, который был подписан под давлением украинских силовиков.

Накануне представитель Украины на переговорах в Минске Леонид Кучма заявил, что обмен пленными в Донбассе будет начат после следующей встрече контактной группы в Минске, которая состоится 5 июля.

#днр #донбасс #донецк
Алексей Громов
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